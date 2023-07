Im Halbdunkel schwärmen dunkle Figuren aus, auf rotierender Bühne marschieren sie gegen die Laufrichtung, sie stampfen und skandieren, pressen sich ominöse Sätze aus den angespannten Leibern: Es ist ein Zitat des Aufklärers Johann Gottlieb Fichte, das vor Judenhass trieft. Vom ersten Moment an lässt Regisseur Ulrich Rasche auf der enormen Bühne der Pernerinsel in Hallein keinen Zweifel daran, was er mit seiner Festspiel-Inszenierung von Lessings „Nathan der Weise“ bezweckt: Er ist gekommen, um zu untersuchen, ob der Aufklärung und ihren Folgewirkungen bis zum zeitgenössischen offenen Gesellschaftsmodell der Antisemitismus nicht schon seit jeher eingewoben ist.