In Indien hat eine Sexszene des Films "Oppenheimer" bei Vertretern der hindunationalistischen Regierungspartei BJP Empörung ausgelöst. Informationsminister Anurag Thakur forderte laut Fernsehsender NDTV die Entfernung der Szene, in der der Physiker seiner Liebhaberin aus der heiligen hinduistischen Schrift Bhagavad Gita vorliest: "Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten." Auch der echte Oppenheimer soll dieses Zitat verwendet haben.

Ein hochrangiger Vertreter aus Thakurs Ministerium, Uday Mahurkar, schrieb in einem offenen Brief: "Aber dies ist ein direkter Angriff auf den Glauben von einer Milliarde toleranten Hindus, es ist gar ein Krieg gegen die Hindugemeinschaft und es scheint fast ein Teil einer größeren Verschwörung von Anti-Hindu-Kräften zu sein." Auf Twitter in Indien trendeten Hashtags wie #BoycottOppenheimer und #RespectHinduCulture.

"Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan ist ein historischer Thriller und erzählt von dem US-amerikanischen Physiker, der als einer der Väter der amerikanischen Atombombe in die Geschichte eingegangen ist. In dem mehrheitlich hinduistischen Indien haben schon andere Filme den Zorn von Hindunationalisten auf sich gezogen.