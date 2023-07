Das idyllische griechische Urlaubsparadies mit Donnas charmanter Pension und Taverne liegt nun also im Neusiedler See. Seit der Uraufführung im April 1999 haben mehr als 60 Millionen Besucher an rund 440 Orten dieser Welt das Jukebox-Musical mit den Ohrwürmern von ABBA zum Kassenschlager gemacht, aber nirgendwo konnte man es in so einem breiten Bühnenbild verfolgen.