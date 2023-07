Er war leibhaftig zugegen, fast in Vollbesetzung und recht motiviert: Der Wu-Tang Clan, eine der zentralen Acts der Hip-Hop-Historie, verwandelte die Stadthalle in einen New Yorker Hinterhof: Den Ort der Rapbattles, bei denen die MCs ihre lyrischen Qualitäten messen, dort, wo Wortwitz, sprachliche Brillanz und Sozialreportage zusammengefunden haben. Mehr als ein halbes Dutzend Rapper auf der Bühne, lauter Könner, die mit ihrem Debüt "Enter the Wu-Tang Clan: The 36 Chambers" die Regeln im Hip-Hop zwar nicht neu geschrieben haben, aber stilistisch so einflussreich wurden, dass jahrelang kein Rapper (zumal aus New York) am Wu-Tang Clan vorbeigekommen ist.