Sweeney Todd war gestern: anstelle des mordenden Barbiers, treibt auf Amazon Prime aktuell eine kannibalische Masseurin ihr Unwesen. Dabei wollte Dolores Roach (Justina Machado) nach einem langen Gefängnisaufenthalt wegen Drogenhandels einen Neustart wagen. Der ist schwerer als gedacht, muss sie sich doch in einer Stadt zurechtfinden, die sie aufgrund ihrer jahrelangen Absenz kaum mehr wiedererkannt. Moderne Technologien haben den Alltag erobert, der Verkehr ist schlimmer denn je, fremde Läden und Restaurants haben das Stadtbild verändert: Die Gentrifizierung hat auch in New York City grobe Spuren hinterlassen.

Und doch scheint es für sie ein Licht am Ende des Tunnels zu geben. Ein Empanada-Lokal, das von ihrem früheren Bekannten Luis (Alejandro Hernandez) geführt wird, hat die Umbrüche der letzten Jahre überstanden. Ein Glück für Dolores, wie es scheint, wird sie doch von ihrer Bekanntschaft als Masseurin angeheuert und bekommt auch noch ein Dach über den Kopf.

Doch die eher ungemütliche Begegnung mit einem Kunden endet verheerend – plötzlich liegt ein Männerkörper vor ihr, der alles andere als quicklebendig ist. Was als Notwehr beginnt, sollte der Beginn eines teuflischen Geheimrezepts werden. Die Eingeweide des Getöteten werden nämlich zu Empanadas weiterverarbeitet – und, so viel darf gesagt werden: Er ist nicht das einzige Opfer, das auf der Speisekarte landen wird.





Der makabre Serienspaß hält zumindest zum Teil, was er verspricht. Die Schauspieler machen allesamt einen soliden Job, das verschachtelte Narrativ lässt einen mit Spannung dranbleiben. Der Gore-Faktor hält sich nicht in Grenzen, für ausreichend Blut und Beuschel ist also gesorgt. Eine ganze Staffel kann das Serienprinzip jedoch nicht füllen: Zu überraschungsarm geht das schwarzhumorige Gemetzel über die Bühne, wie sich schon nach ein paar Episoden zeigt. Das kleine Menü ist zumindest gesichert: Horror-Aficionados können ihren Blutdurst stillen, für bissigere Kost reicht es aber nicht ganz aus.

Bewertung: ★ ★ ★ ☆ ☆ (3/5)

"The Horror of Dolores Roach" ist auf Amazon Prime zu sehen.