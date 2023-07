Liebesg'schichten und Heiratssachen

Oh, die Liebe! Es geht auch ohne, aber wer will das schon? Nina Horowitz startet heute in eine neue Staffel der traditionsreichen Kuppelsendung im ORF, um für möglichst viele Menschen das Single-Dasein zu beenden: Unter den ersten Kandidaten ist heute der 64-jährige Heli (Bild), ein Kommunikationsreferent aus der Steiermark. Was er sich wünscht? "Ich bin ein Grazer Urgewächs, das noch einmal so richtig blühen möchte!" Mit den "Liebesg'schichten" ist schon mancher wieder aufgeblüht.

20.15 Uhr, ORF 2

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Die Neuverfilmung des Romans von Judith Kerr handelt von einer Odyssee von Berlin über Zürich nach Paris für die neunjährige Anna und ihre jüdische Familie. Erzählt wird die 1933 spielende Fluchtgeschichte aus der Perspektive des Kindes – gelungen inszeniert.

20.15 Uhr, ORF 1

Liebesgrüße aus Afrika

Sein Name ist nicht Bond, James Bond. Sondern Hubert Bonisseur de La Bath – gespielt vom wunderbaren Jean Dujardin. In seinem dritten Fall soll der Superagent OSS 117 einen von Frankreich unterstützten afrikanischen Diktator vor den Rebellen schützen.

22.15 Uhr, ZDF

Meiberger

Sommer ist Wiederholungszeit: Gerichtspsychologe

Thomas Meiberger (Fritz Karl) sorgt in diesem Krimi für Gerechtigkeit.

20.15 Uhr, ServusTV

Nimona

Dieser Animationsfilm ist tatsächlich gelungen: Ein Ritter und eine junge Chaotin (namens Nimona) machen gemeinsame Sache. Er möchte seine Unschuld beweisen. Nimona will hingegen das monarchische System stürzen. Kurzum: humorvoll, klug, unterhaltsam.

Netflix

Wham!

Mit Wham! schrieben Andrew John Ridgeley und George Michael ab 1981 Popgeschichte. Eine feine Würdigung per Doku.

Netflix