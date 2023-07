Reden, Regen und Wassermusik: Der Carinthische Sommer ist eröffnet

Der Carinthische Sommer startete am Samstag in die Festivalsaison. Wolfgang Puschnig und Antonio Fian vertonten die Sage vom Tauernkirchlein, die melancholische Kurzoper wurde in den Ossiacher Alpen uraufgeführt.