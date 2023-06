Staraufgebot bei der Eröffnung des 40. Filmfests München: Veronika Ferres (58) kam mit Tochter Lilly Krug (22) und teilte eine besondere Erinnerung: In einem Jahr habe sie einen „Tatort“ gedreht und sei direkt vom Set mit „dreckigen Schmuddelklamotten“ zur Festival-Eröffnung gefahren: „Ich hab mir im Auto das Abendkleid angezogen. Und die Augen des Taxifahrers habe ich nicht vergessen.“

Ebenfalls in Begleitung ihrer Tochter kam Sunnyi Melles (64), die sich mit Wehmut an die 2019 verstorbene Kollegin Hannelore Elsner erinnerte: „Sie fehlt mir heute, sie hat so viel getan für Film und Fernsehen“; Elsners Film „Der große Rudolph“ hatte 2018 am Filmfest München Premiere gefeiert.

„Bergdoktor“ Hans Sigl (53) schlenderte mit seiner Frau Susanne Sigl Händchen haltend über den roten Teppich und verriet am Rand der Filmfestspiele das Geheimnis seiner 15-jährigen, glücklichen Ehe: „Aufmerksamkeit und Zuhören. Zuhören, Zuhören, Zuhören“, sagte er dem Magazin „Bunte“.

Das Filmfest in der bayerischen Hauptstadt läuft noch bis zum 1. Juli und zeigt 147 Filme aus aller Welt, unter anderem ist der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner (50) eine Retrospektive gewidmet.