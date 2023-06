Dieses Wochenende findet am Linzer Donauufer zum ersten Mal das "Lido Sounds"-Festival statt. 35 Acts werden auf der Bühne stehen, darunter Hochkaräter wie Peter Fox, die Toten Hosen, Wanda und Florence + the Machine. Doch die Vorfreude vieler Festivalbesucherinnen und -besuchern hat in den letzten Tagen einen herben Dämpfer erlitten. Der Grund: Vom Veranstalter "Arcadia Live" war vorab eine "One way"-Einlassregelung kommuniziert worden, wonach Tickets beim Verlassen des Festivalgeländes ungültig würden. Auch ein Wiedereintritt wäre damit nicht mehr möglich gewesen.

"Multiway" statt "Oneway": Geänderte Einlassregelung auf dem Lido-Sounds-Festival

Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, haben sich daraufhin über hundert Personen beim Konsumentenschutz der AK Oberösterreich gemeldet. Dieser nannte die Vorgehensweise des Festival-Veranstalters nicht nur kundenfeindlich, sondern auch rechtswidrig. Beim Ticketkauf sei nicht auf eine solche "Oneway"-Regelung hingewiesen worden, auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finde sich kein entsprechender Hinweis. Die AK Oberösterreich habe daher an den Veranstalter appelliert, die Eintrittsregelung zurückzunehmen.

Dieser reagierte gestern Abend tatsächlich mit einer geänderten Einlassregelung. Statt "Oneway" gelte jetzt "multiway". Auf der Social Media-Plattform Instagram postete man dazu: "Aufgrund eurer vielen Meldungen haben wir die Situation evaluiert und das Sicherheitskonzept überarbeitet. Mit dem Ergebnis, dass die Oneway-Regelung fürs LIDO SOUNDS 2023 Geschichte und der mehrmalige Zutritt somit nun möglich ist!"

Da der Wiedereintritt damit nun mehrfach möglich sein wird, rechnet der Veranstalter mit erhöhten Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen. Man appelliere daher an die Fans, ausreichend Zeit einzuplanen, um rechtzeitig zu den Konzerten auf dem Gelände zu sein. Zudem wird darum gebeten, sich außerhalb des Festivalgeländes so zu verhalten, "dass es nicht zu unnötigen Belästigungen der Anrainerinnen und Anrainer kommt".

Was man nicht auf das Lido-Sounds-Festival mitnehmen darf

Auf dem Urfahrmarktgelände in Linz werden mittlerweile die finalen Vorbereitungen für das Festival getroffen. Um vor Ort keine bösen Überraschungen zu erleben, sollte man sich als Besucherin oder Besucher neben der geänderten Einlassregelung allerdings über weitere Punkte im Klaren sein. Zum Beispiel darüber, was man auf das Festival mitnehmen darf und was nicht.

Wenig überraschende Beispiele für verbotene Gegenstände sind Waffen, Pfefferspray oder Drogen. Überraschender dürfte für die Festivalbesucherinnen und Besucher aber sein, dass auch in puncto Taschen und Rucksäcke auf dem "Lido Sounds"-Festival strenge Regeln gelten. Auf der Website heißt es, dass diese "maximal eine Größe von vergleichbar DIN-A3 (30cm x 30cm x 40 cm) haben" dürfen.

Nicht mit auf das Gelände nehmen darf man zudem alkoholische Getränke jeder Art sowie Flaschen, Krüge oder Dosen jeder Art, "die aus Aluminium, PET, Glas oder einem anderen zerbrechlichen, splitternden oder besonders harten Material hergestellt sind" sowie Tetrapaks in jeder Größe. Von diesem Verbot ausgenommen sind leere, weiche Trinkbehältnisse (sogenannte Tap-Water-Bags), die ein Fassungsvermögen von maximal 1,5 Liter pro Person aufweisen dürfen.

Lido-Sounds: Was Festival-Besucher unbedingt vorab wissen sollten