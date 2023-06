Am Mittwoch geht wieder das größte Rockfestival Österreichs über die Bühne: das im Burgenland beheimatete Nova Rock. Letztes Jahr wurden die Festival-Besucherinnen und -Besucher mit einer Mischung aus Gatsch und Staub auf die Probe gestellt. Und auch heuer darf man sich wettertechnisch wohl auf alles gefasst machen.

Nova Rock 2023: So wird das Wetter

Während sich "Rock am Ring"-Besucher letztes Wochenende noch über massig Sonne freuen durften, lassen die aktuellen Wetteraussichten auf ein wechselhaftes Festival-Wochenende schließen. Laut den Experten der Geosphere Austria wird der Mittwoch unbeständig, vormittags soll es sonnig sein, bevor nachmittags die Quellwolken zunehmen und die Gewitterneigung ansteigt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen voraussichtlich bei 23 bis 25 Grad. Ähnliches gilt für den Donnerstag. Auch für den Freitag wird ein Mix aus Sonne und Wolken gemeldet.

Ändern können sich diese Voraussagen natürlich immer noch. Nach den letzten Jahren dürften eingefleischte Nova Rock-Fans ohnehin auf alles eingestellt sein. Nachdem man letztes Jahr kurz vor einer Absage gestanden ist, wurde von den Veranstaltern heuer ein Schlechtwetter-Konzept präsentiert.

Packliste für das Nova Rock: Für jedes Wetter gerüstet

Damit einem auch Wind und Wetter nichts anhaben können, lautet Packtipp Nummer eins wenig verwunderlich: unbedingt Gummistiefel und Regenponcho oder -jacke einpacken. Bei Bedarf werden zwar auch am Infostand Regenponchos ausgeteilt, wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt eine eigene Jacke mit.

Essenziell ist außerdem ausreichend Wechselgewand, um nach dem ein oder anderen Schauer schnell wieder in etwas Trockenes schlüpfen zu können. Um auf jedes Wetter eingestellt zu sein, sollten aber nicht nur regentaugliche, sondern auch sommerliche Outfits eingepackt werden.

Nova Rock 2023: Das sollte man unbedingt einpacken

Sobald die Sonne sich dann blicken lässt, dürfen Kopfbedeckungen wie Kappe, Strohhut und Co. nicht fehlen. Gleiches gilt für Sonnencreme und After-Sun-Lotion. Empfehlenswert ist außerdem ein Gesichtsschutz aus Stoff oder auch die altbekannte FFP2-Maske mitzunehmen – bei trockenem Wetter wird es auf den Pannonia Fields nämlich schnell mal staubig.

In jedes Festival-Gepäck gehört außerdem eine kleine Hausapotheke mit Desinfektionsmittel, Insektenspray, Kopfschmerztabletten und Tabletten gegen Übelkeit sowie (Blasen-)Pflaster. Nicht vergessen sollte man außerdem Hygieneartikel, Handtücher und Toilettenpapier sowie gegebenenfalls eine Taschenlampe (Dixi-Toiletten haben keine Innenbeleuchtung). Auch Powerbank und Ladekabel gehören mit ins Gepäck, damit der Smartphone-Akku nicht zuneige geht.

Wer zeltet, braucht ein stabiles Zelt – im Idealfall eines, das auch bei Wind und Wetter nicht nachgibt. Falls es vor Ort zu Beschädigungen kommt, sind Werkzeuge sowie Klebeband nützlich.

Was mitnehmen? Festival-Packliste für den Sommer

Dass man auf Festivals nicht unbedingt viel Schlaf bekommt, ist gewusst. Um die Nachtruhe dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten, braucht es einen bequemen Schlafsack sowie als Unterlage eine Luftmatratze. Kälteempfindliche Personen sollten außerdem über eine Wolldecke zum Zudecken nachdenken. Für zusätzliche Wärme sorgt eine Isomatte unter der Luftmatratze.

Nicht nur geräuschempfindliche Festival-Besucher sollten mit Ear-Plugs oder einem anderen Ohrschutz anreisen. Die Lärmbelästigung ist auf Festivals bekannterweise sehr hoch, Ohrschutz empfiehlt sich nicht nur für die Konzerte, sondern auch für eine angenehme Nachtruhe.

Und weil man nicht nur (einigermaßen) gut schlafen, sondern auch essen möchte, sollte man neben Grundverpflegung (inklusive Wasserkanister und alkoholfreier Getränke), Snacks und Kühlbox auch an Besteck, Schüssel und Töpfe denken. Wer bequem sitzen möchte, bringt sich außerdem einen Campingstuhl mit.

Und last, but not least bitte auf keinen Fall auf das Ticket vergessen. Damit dürfte einem entspannten Festival-Wochenende nichts mehr im Wege stehen.

Nova Rock 2023: Das Line-up

Das Nova Rock fährt auch heuer wieder mit großen Headlinern auf. Zu den Highlights gehören "The Prodigy", "Slipknot", "Tenacious D", "Bilderbuch" und "Die Ärzte". Für Punk-Feeling sollen die "Broilers" und "Feine Sahne Fischfilet" sorgen. Ins Burgenland kommen unter anderem außerdem "Sum 41", "Simple Plan", "Marteria", "Scooter" und "Josh". Das ganze Line-up inklusive Timetable kann man auf der Festival-Website herunterladen.