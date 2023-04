1. Planet Finance

Wir alle sind Teil der Finanzwirtschaft, aber kratzen mit unseren Bausparverträgen und Sparkonten nur an der Oberfläche. Diese drei Dokus, drei weitere sind in der Mediathek abrufbar, tauchen tief ein in die Welt der Finanzwirtschaft. Hier werden Finanzsysteme wie etwa Leerverkäufe oder das Spekulieren auf künftige Katastrophen unter die Lupe genommen. Doch der Handel, der vielfach auf dem Papier stattfindet, hat immer auch massive reale Auswirkungen. Halten Sie Ihr Geld gut fest!

20.15 Uhr, Arte

2. Hochwiener Lifestyle

Von der Ballsaison direkt auf den Semmering. In alten Bildern taucht diese Doku in die mondäne Welt zwischen Kurhaus, Südbahnhotel und Panhans ein, in der die Wiener Society rauschende Feste feierte. Expertinnen und Experten liefern den historischen Kontext dazu.

20.15 Uhr, ORF III

3. Schätze unter Verschluss

Sie sind nur in der Theorie so etwas wie Lagerräume. In den sogenannten "Freeports" lagern rund um die Welt Kunstwerke, Weine, Oldtimer und Schmuck. Wie funktionieren die Hightech-Schatzkammern für Reiche in der Nähe von Flughäfen?

22.30 Uhr, 3sat



4. Hangover 2

Die Hochzeiter-Chaostruppe verschlägt es in der Fortsetzung nach Bangkok. Lustig, launig und mit schräger tierischer Unterstützung!

20.15 Uhr, ATV



5. Gehen – Wundermittel für Körper und Seele

Man muss nicht immer gleich einen Marathon laufen: Nicht nur Spaziergangsforscher nutzen das Gehen, um ihre eigene Ideenmaschine in Gang zu bringen. Aber für Stadtbewohner ist freies Gehen alles andere als einfach, doch es gibt Alternativen.

Arte Mediathek

6. Beef

Ein Fast-Autounfall lässt bei den Kontrahenten alle Dämme brechen. Mit Witz analysiert die Serie Alltags- und Beziehungsfrust. Hier geht es zur Serienkritik!

Auf Netflix

Hörenswert

Nepals Kampf gegen die Antibiotikaresistenz, 18.25 Uhr, Ö 1. Es ist das medizinische Schreckgespenst – die Antibiotikaresistenz. Medikamente können ihre Wirkungskraft nicht mehr entfalten. In Nepal versucht man dieser modernen "Seuche" Herr zu werden. Doch es ist eine Mammutaufgabe.

The A24-Podcast. Die New Yorker Produktions- und Verleihfirma hat mit "Everything Everywhere All at Once" und "The Whale" bei den Oscars groß abgeräumt. In der aktuellen Podcastfolge sprechen die Stars Michelle Yeoh und Brendan Fraser über Multiversen und Lieblingsfilme – Ratatouille, was sonst.