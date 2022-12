Bereits seit einigen Monaten ist Kult-Star Cher mit ihrem neuen Freund Rapper Alexander 'AE' Edwards (36) liiert. Edwards war zuvor mit Model Amber Rose zusammen.

"Klingt lächerlich"

Nachdem Gerüchte laut wurden, dass die beiden ein Paar seien, bestätigte Cher via Instagram die Beziehung mit Alexander. In der "Kelly Clarkson Show" sagt Cher: "Ich weiß, am Papier klingt es irgendwie lächerlich, aber im wirklichen Leben kommen wir einfach super miteinander aus. Er ist fabelhaft – und ich schreibe Männern keine Qualitäten zu, die sie nicht verdienen", so die Künstlerin.

Die Künstlerin war bereits zwei Mal verheiratet: Mit Sonny Bono (1964 - 1975) und Gregg Allman (1975-1979). Immer wieder datete sie auch Schauspieler, zum Beispiel Val Kilmer und Tom Cruise.

Laut Klatsch-Gazetten sind Chers Freunde und Fans aber beunruhigt, dass der 36-Jährige es vor allem auf Chers massives Vermögen abgesehen haben könnte.