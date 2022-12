Weihnachtsfilme gibt es wie Sand am Meer. Da können die Geschmäcker schon auseinandergehen. Auf "Tatsächlich... Liebe" hingegen scheinen sich die meisten einigen zu können. Nicht zuletzt aufgrund der hochkarätigen Besetzung (um nur ein paar zu nennen: Emma Thompson, Hugh Grant, ein viel zu früh gestorbener Alan Rickman). Nicht umsonst wird der Klassiker in der Vorweihnachtszeit im Fernsehen, aber auch in den Kinos immer wieder gespielt – und das, obwohl er mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat. 2003 ist der Feelgood-Film nämlich erstmals in die Kinos gekommen.

Aber was machen die Darstellerinnen und Darsteller des Kult-Weihnachtsfilms heute? Klicken Sie sich durch die Fotoserie.

Das machen die Stars aus "Tatsächlich... Liebe" heute

(Fast) zwanzig Jahre später: "Tatsächlich... Liebe"-Reunion

Auch wenn es bis zum 20. Jubiläum eigentlich noch ein Jahr dauert, hat der US-Sender ABC den "Love Actually"-Cast schon heuer zur Reunion geladen. In der Show "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later" (auf Deutsch: "Das Gelächter & die Geheimnisse von Tatsächlich... Liebe: 20 Jahre später") sind einige der Darstellerinnen und Darsteller mit Journalistin Diane Sawyer zusammengekommen, um Einblicke hinter die Kulissen zu geben und ikonische Szenen Revue passieren zu lassen. Mit von der Partie war auch der Regisseur und Autor des Streifens, Richard Curtis.

Teile des Specials können auf Youtube angeschaut werden.