Felsen, Restaurant oder Meeresobservatorium? Das Spannende an den Bauwerken des norwegischen Architekturbüros Snøhetta ist, dass man sich nicht entscheiden muss, denn das eine schließt das andere nicht aus. Über einer Osloer Bierstube von den drei Studienkollegen Kjetil Trædal Thorsen aus Norwegen, Craig Dykers aus den USA und Christoph Kapeller aus Deutschlandsberg 1989 gegründet, zählt das Büro heute zu den Vordenkern in der Branche. Soziale sowie ökologische Nachhaltigkeit standen und stehen von Beginn an im Fokus. Lesen Sie ein Interview mit Kjetil Trædal Thorsen.

In der Schau „Changing Conditions“ im Haus der Architektur in Graz können Besuchende nun in das Werk von Snøhetta eintauchen. Gezeigt werden Modelle, Pläne, Visualisierungen und Materialproben wie Fliesen aus alten Mikrowellentüren, ein Stuhl, der aus Meeres-Plastik gefertigt wird oder Akustikpaneele aus Mycelium. „Annäherungsweisen der Architektur ändern sich so wie die Verhältnisse, deswegen auch der Name der Ausstellung“, erklärte Co-Gründer Kjetil Trædal Thorsen bei der Eröffnung, wo er auch über die „Macht der Präpositionen“ sprach.

Kjetil Trædal Thorsen bei der Eröffnung © Thomas Raggam

Darüber, wie man Gebäude platzieren muss, um sie erleb- und spürbar zu machen. „Ich bin unter einem Stein, auf einem Berg oder im Meer. Je mehr Präpositionen man in ein Gebäude hineinlegen kann, umso mehr ähnelt es der Natur. Architektur geschieht nicht im Kopf, sondern im ganzen Körper.“ Bestes Beispiel ist wohl das Opernhaus in Oslo, dessen Dach begehbar und damit für alle erlebbar ist. Ebenfalls zu sehen: ein Modell des Powerhouse Telemark, das während seines Lebenszyklus mehr Energie erzeugen soll, als es verbraucht. Natürlich dachte man auch bei der Ausstellung in Kreisläufen: Die Podeste werden später an den Zeichensaal der TU Graz weitergegeben – für die Modelle der Studenten.