Nach vier Tagen ist das Nova Rock Festival am Sonntag in ein fulminantes Finale übergegangen – ganz zur Freude der Fans und der Veranstalter. Noch am Donnerstag war die Stimmung angespannt. Durch den Regen fielen einige Acts buchstäblich ins Wasser. Das Gelände inklusive Parkplatz waren teils überschwemmt, was die Anreise vieler Fans massiv erschwerte. Mehr dazu hier.

Doch schon am Freitagnachmittag lockerte das Wetter auf und auch das restliche Wochenende herrschten perfekte Bedingungen für ein ausgelassenes Wochenende mit viel Bass, Beats und Bier. Wie das ausgesehen hat? Die besten Bilder aus vier Tagen Nova Rock gibt es hier zum Durchklicken!