Effortlessly cool – also cool, ohne sich anstrengen zu müssen – beschreibt die Metalheads, die sich dieses Wochenende auf den Pannonia Fields getummelt haben, wohl am besten. Nicht nur auf der Bühne ist es am Nova Rock Festival rundgegangen, sondern auch abseits. Dort fand die inoffizielle Modeschau der Festival-Fans statt.

Wie sieht der perfekte Festival-Style aus? Am Donnerstag waren Gummistiefel noch das absolute Must-have. Aber nicht (nur) aus modischer Sicht, sondern auch aus praktischer, immerhin war das Gelände halb überflutet. Ansonsten gilt: comfy & cool. Das Lieblings-Band-Shirt, die ärmellose Jeansjacke (mit zahlreichen Patches, versteht sich), der Tracksuit oder auch der Einhorn-Onesie. Nichts muss, alles geht. Genau deshalb verzichteten manche am Samstag und Sonntag komplett auf ihr T-Shirt; die sommerlichen Temperaturen lassen grüßen!