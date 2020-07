"Volkshilfe Nacht gegen Armut"Patti Smith kommt nächstes Jahr nach Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patti Smith kommt nächstes Jahr nach Wien © APA/AFP/LOIC VENANCE

Weltstar Patti Smith wird mit ihrer Band am 16. Juli 2021 bei der "Volkshilfe Nacht gegen Armut" in der Arena Wien spielen. Das gab die Volkshilfe Österreich am Dienstag bekannt. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger freute sich in einer Aussendung auf "ein ganz besonderes Highlight".

Die am 30. Dezember 1946 geborene US-Amerikanerin gilt als eine der wichtigsten Stimmen der Musikwelt und ist auch als Lyrikerin, Musikerin und Malerin aktiv. Ende Oktober 2019 bekam die "Godmother of Punk" in Wien das Ehrenzeichen der Republik Österreich für Wissenschaft und Kunst verliehen. Tickets für ihr Konzert gibt es auf www.oeticket.at. Die "Nacht gegen Armut" ist Teil der Aktivitäten gegen Kinderarmut in Österreich. Mit dem Reinerlös unterstützt die Volkshilfe Familien mit Kindern, die in akuter Armut leben müssen.