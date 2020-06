Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jonas Kaufmann als "Otello" © Corbis via Getty Images

Vor fünf Jahren gab die Metropolitan Opera in New York bekannt, dass man darauf verzichten werde, den Sänger von Verdis Otello schwarz zu schminken. Die Opernkompagnie reagierte damit auf tausende Protestmails gegen das Blackfacing, das Erinnerungen an die rassistische Verhöhnung von Afroamerikanern in sogenannten Minstrel-Shows weckte. Auch in der letzten „Otello“-Produktion an der Wiener Staatsoper 2019 sah man davon ab, den Darsteller schwarz anzumalen.