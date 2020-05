Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ikone Clint Eastwood: Am 31. Mai wird er 90 © APA/AFP/VALERY HACHE

Unser erstes Zusammentreffen fand im Jänner 1968 statt, in der Bar des Hotels Bristol in Salzburg. An verschiedenen Schauplätzen im schönen Salzburger Land ließ Metro Goldwyn Mayer damals den Agententhriller „Where Eagles Dare“ (deutscher Titel: „Agenten sterben einsam“) drehen, mit Richard Burton in der Hauptrolle. Die Produktionsfirma hatte zu einem Meeting mit dem Star an die Salzach eingeladen, aber Mister Burton ließ sich nicht und nicht blicken, verbrachte seine drehfreie Zeit lieber mit seiner schönen Ehefrau Elizabeth Taylor und dem Konsum der bestmöglichen Wodka-Marke.