Dürfen sich Kulturschaffende und alle, die im Kulturbereich arbeiten, nun auch auf ein Wiederhochfahren einstellen? Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober berichten über weitere Aufsperrpläne in der Branche. Gesundheitsminister Anschober kündigte schon am Mittwoch einen größeren Schritt für die Kulturszene an, nachdem sich die Kritik zuletzt häufte.

Ob nach dem Rücktritt von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek auch schon die Nachfolge geklärt wird, bleibt abzusehen. Nach grünem Statut auf jeden Fall müsse es eine Frau sein - auch deswegen sprach Lunacek bei ihrem Abschied von einer "Nachfolgerin".