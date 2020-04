Die Performance-Truppe Nesterval hat nun ihr neues immersives Stück "Der Kreisky-Test" via Videokonferenz aufgeführt - über die erste Online-Premiere und anregende 90 Minuten in Bildschirmästhetik.

Wer war Gertrude Nesterval? Eine performative immersive Spurensuche im Online-Stück © Tröbinger

Am Ende verneigen sich die acht Darstellerinnen und Darsteller in der Videokonferenz, indem sie ihre Köpfe in den Bildschirmausschnitten ab Brusthöhe senken, und das 16-köpfige Publikum klatscht – einzeln vor Bücherregalen oder Couchpölstern – in die Webkameras. Digitale Premierenstimmung in Zeiten von Corona.