Bis Ende Juni bleibt auch das kulturelle Leben in Österreich auf das Internet und den eigenen Balkon beschränkt. Ob es Ende Juni eine Veränderung gibt, wird im Mai laufend evaluiert, so Vizekanzler Werner Kogler.

Die heimischen Bühne bleiben bis Ende Juni leer © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Das heimische Kulturleben wird bis mindestens Ende Juni brach liegen, so die Regierungsspitze bei ihrer heutigen Pressekonferenz. Ob danach aufgesperrt werden darf, wird fortlaufend evaluiert. Ob und wie es für Veranstaltungen in den Sommermonaten aussieht, ist völlig unklar, so auch Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz: "All das kann aus heutiger Sicht nicht bewertet werden."

Für das heimische Kulturleben eine dramatische Botschaft, denn die Planungssicherheit über den Juni hinaus ist aufgrund einer permanenten Evaluierungsphase so nicht gegeben. Das macht generell die kulturelle Planung für das gesamte restliche Jahr mehr als nur schwierig.

Festivals die bis zuletzt gehofft hatten, darunter die Wiener Festwochen (5. Mai bis 21. Juni) oder die Pfingstfestspiele in Salzburg, finden in diesem Jahr nicht statt. Auch das erste große Musikfestival der Saison, das Nova Rock (10. -13.06.2020), dürfte unter diesen Umständen nicht stattfinden. Unklar wäre es für Festivals wie etwa die "Styriarte", die zwar Mitte Juni beginnt, aber bis Mitte Juli dauert.

Noch ist unklar, wie es etwa mit Museen aussieht oder auch, ob Kinos unter bestimmten Auflagen früher aufgesperrt werden dürfen.