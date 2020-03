Er war einer der einflussreichsten Pianisten in der Geschichte des Jazz und spielte u.a. mit John Coltrane.

Jazz-Legende McCoy Tyner starb im Alter von 81 Jahren © APA

Der Jazz-Pianist McCoy Tyner ist tot. Tyner, der unter anderem mit der Jazz-Legende John Coltrane zusammen aufgetreten war, sei im Alter von 81 Jahren gestorben, hieß es am Freitag unter anderem auf seiner Webseite und seinem Facebook-Profil. Die "New York Times" schrieb, Tyner sei einer der "einflussreichsten Pianisten in der Geschichte des Jazz" gewesen.

Der 1938 in der US-Ostküstenmetropole Philadelphia geborene Tyner hatte schon als Kind Klavier gelernt und später auch als Komponist gearbeitet. Solo oder mit verschiedenen Gruppen feierte er Welterfolge und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit Grammys. 2005 gastierte er beim Salzburger Jazzherbst.

Tyners Klavierspiel und seine Kompositionen haben den modernen Jazz maßgeblich beeinflusst. "Wir haben mit dem Tod von Jazz-Legende McCoy Tyner einen Titanen verloren", erklärte das legendäre Plattenlabel Blue Note Records im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Musiker sei einer "der Größten aller Zeiten" gewesen.