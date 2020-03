Facebook

Jimi Tenor beschallte den Grazer Schlossberg-Lift © Alexander Tanner/Elevate

Das Grazer Elevate Festival für Musik, Diskurs und Kunst kehrt an seine Wurzeln zurück. Just dort, wo einst der Name des Festivals geboren wurde, nämlich im Schlossberg-Lift (Englisch "Elevator", Anm.), stellte der finnische Saxofonist und Universalmusiker Jimi Tenor am Donnerstag seinen exklusiven Beitrag zur 16. Ausgabe vor - eine eigens von ihm für die Stadt komponierte Aufzugsmusik.

Vier verschiedene Stücke sind es, die die Liftbenützer bei ihren Fahrten hören können - zwei Alternativen für die Bergfahrt und zwei für die Talfahrt. Die Idee sei ihm einst in einem Stockholmer Hotel gekommen, erzählte Tenor. Dort habe man im Lift wie in einer Jukebox unter verschiedensten Beschallungen wählen können.

Die ab sofort im Schlossberg-Lift zu hörenden Klänge kommen offenbar für manche überraschend: Amerikanische Touristen seien leicht verstört aus dem Lift gekommen und hätten nur "Crazy, crazy!" gemurmelt, erzählte eine Angestellte der sich mit dem Schlossberg-Lift den Zugang teilenden Märchenbahn. Beim Selbstversuch stellen sich keine extremen Erlebnisse ein, auch wenn man sich bei einer Bergfahrt fragen könnte, ob man nicht in die falsche Rakete eingestiegen ist.

Bleiben soll die jetzige Klanginstallation zumindest für ein Jahr. Danach sollen sich auch andere Künstler an der akustischen Raumgestaltung des Schlossberg-Lifts versuchen können, so einer der beiden Festival-Gründer, Bernhard Steirer.

Das Elevate-Festival unter dem aktuellen Motto "Human Nature" wurde am Vorabend im Grazer Orpheum eröffnet. Dort gab es mitreißende Appelle der beiden jungen afrikanischer Klimaaktivistinnen Adnike Oladosu und Elizabeth Wathuti, politische Poesie von Alternativnobelpreisträger Nnimmo Bassey sowie Interventionen von der deutschen Erfolgsautorin Ariadne von Schirach und dem Berliner Green-Music-Vorkämpfer Jacob Bilabel.

Im gelungenen musikalischen Rahmenprogramm wurde Liftmusik-Komponist Jimi Tenor vom Grazer Duo C.O.R.N. an Elektronik und Schlagzeug fachmännisch begleitet. Die japanische Experimental-Vokalistin Hatis Noit begeisterte mit einem Ausflug in höhere Klangsphären. Witzig moderiert wurde der Abend von der in Österreich lebenden, aus Bayern stammenden Pop-Lady Ankathie Koi.