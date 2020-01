Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulrike Lunacek, Staatssekretärin für Kunst und Kultur © APA/Hand Klaus Techt

Bisher war sie in der Außen- und Europapolitik umtriebig, aber Ulrike Lunacek, Österreichs neue Staatssekretärin für Kunst und Kultur, kommt gut gerüstet zum Antrittsinterview: Eine Vision für ihre Kulturpolitik hat sie ebenso im Gepäck wie drei Projekte, die sie am dringendsten umsetzen will. Grundsätzlich wolle sie dafür sorgen, sagt Lunacek, „dass die Kunst frei bleibt und kritische Kunst- und Kulturschaffende frei leben und arbeiten können. Schließlich ist Kritik das Salz der Demokratie.“