Die Angelobung von Türkis-Grün sorgt im Internet für Erheiterung. Grund dafür war eine kuriose Untertitelung in der ORF TVthek.

Sebastian Kurz und Van der Bellen © (c) AP (Ronald Zak)

Für Erheiterung, aber auch großes Rätselraten sorgte die in der ORF TVthek abrufbare Angelobung der neuen österreichischen Bundesregierung. Denn, wenn man die Untertitel einschaltete, wurde keine Transkription des tatsächlich Gesprochenen angezeigt, sondern völlig absurde und fiktive Dialoge.

So sagte etwa Sebastian Kurz zu Bundespräsident Alexander van der Bellen statt "Ich gelobe" etwa "Es ist sehr schön hier", worauf Van der Bellen antwortete: "Gestern wäre hier fast meine Schwester ertrunken."

Ja, es ist zum tot lachen! pic.twitter.com/Ghx5JD7U8n — jonasbo (@k4brio) 7. Januar 2020

Stellungsnahme des ORF zur Panne

"Aufgrund eines Abwicklungsfehlers wurden via ORF-TVthek in der On-Demand-Fassung der heutigen Sondersendung zur Angelobung der Bundesregierung versehentlich die Untertitel der vorhergehenden Sendung nochmals wiederholt. Das Hauptprogramm von ORF2 sowie der TVthek-Livestream waren nicht betroffen, hier wurden die korrekten Live-Untertitel gezeigt. Die falschen Untertitel wurden in der TVthek umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt. Es werden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkommt. Der ORF bedauert den Vorfall und entschuldigt sich dafür."