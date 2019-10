Ein ehemaliger Bademeister ging nicht baden: David Hasselhoff (67) wurde in der Grazer Stadthalle gefeiert. Und sang nicht weniger als 28 Songs! Davon zwei Mal "Looking For Freedom".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu Konzertbeginn fuhr Hasselhoff direkt aus dem Publikum neben dem Mischpult hoch © Juergen Fuchs

Fast drei Stunden "The Hoff" bekamen die Fans für ihr Geld (Karten gab es ab 61 Euro) - und rund 4000 waren in die Grazer Stadthalle gekommen, deren Adaptierungen sich erfreulich auswirken. Die neuen Tribünensitze sind endlich komfortabel und verbreiten auch eine bessere Atmosphäre in der Halle selbst. Im Publikum: Andreas Gabalier. Der beim "Limbo Dance" mit Blümchen und Crew-Mitgliedern die Polonaise auf der Bühne auch gern mitmachte. Von den 27 Liedern, die David Hasselhoff im Tour-Gepäck hat, sind gleich 19 Coverversionen; auch "Looking For Freedom", der Riesenhit von 1989, der sein Haus in Kalifornien mit Gold-Schallplatten tapeziert, wurde ja nicht für ihn geschrieben (Original: Marc Seaberg, 1978). Für ihn selbst geschrieben wurden etwa "True Survivor" und "Crazy For You".