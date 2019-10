Konzert"Bademeister" Hasselhoff steuert auf Graz zu

Wellengang des Lebens mit Ebbe und Flut: David Hasselhoff (67) ist auf Kurztournee durch Österreich, wo seine Karriere als Popstar begonnen hat. Am Samstag live in Graz!

Drei Konzerte in Österreich: David Hasselhoff © APA/dpa/Sina Schuldt

"Wellengang meines Lebens“ nannte David Hasselhoff seine 2010 erschienene Autobiografie, in der er über Glücksfälle und Missgeschicke, TV-Erfolge und Absagen schreibt – und auch jenes berühmte Video nicht ausspart, in dem ihn die Welt im schwer alkoholisierten Zustand sah. Zwei Erfolgsserien stehen jedenfalls auf dem Haben-Konto: „Knight Rider“ und „Baywatch“. Der Amerikaner hatte sich damals als Bademeister eine Fernsehreihe gewünscht, „die sich ein Vierjähriger zusammen mit einem 84-Jährigen ansehen kann“, wie er sich im Buch erinnert. Und die Autoren aufforderte: „Schreibt etwas für jeden mit hinein, das ist das beste Rezept. Mit Herz, Humor, Action!“

„Baywatch“ spielt auch auf der laufenden „Freedom! The Journey Continues Tour“ eine (kleine) Rolle – wenn er eine Rettungsboje schwenkt. Ehe er zur Polonaise beim „Limbo Dance“ auffordert. In Deutschland lockte er pro Konzert im Schnitt 3000 Besucher an – die Münchener Olympiahalle etwa war halb leer. „Andere würden Krankheit vortäuschen und absagen. The Hoff? Ist sein eigener Rettungsschwimmer und stürzt sich mutig ins Geschehen“, zollte die Münchener „tz“ in ihrer Showrezension dem 67-Jährigen Respekt.

Im Gepäck hat er neben eigenen Erfolgen wie „Looking for Freedom“ und „Crazy for You“ etliche Coverversionen aus dem neuen Album „Open Your Eyes“, etwa von Frank Sinatra, David Bowie, Neil Diamond und auch von Udo Jürgens („Mit 66 Jahren“).



Live in Graz Termin: Die „Freedom! The Journey Continues Tour“ führt David Hasselhoff am Samstag, 12. Oktober, in die Grazer Stadthalle (20 Uhr).

Karten (ab 61 Euro): Tel. (0 316) 871 871 11 und www.oeticket.com.

Christian Ude Stv. Ressortleiter TV & Medienredaktion, Kulturredakteur Mehr von Christian Ude

In Österreich begann immerhin seine Popstar-Karriere. 1985 stürmte bei uns das Album „Night Rocker“ auf Platz eins der Charts – als Hasselhoff noch nicht einmal wusste, wo Österreich genau lag. In den USA wurde seine Musik hingegen belächelt. Kürzlich hat er zudem das Hörbuch „Up Against the Wall – Mission Mauerfall“ vorgestellt. Dessen Geschichte führt ins Jahr 1989 nach Berlin und dreht sich um einen CIA-Agenten, der David Hasselhoff selbst als Hero nachempfunden ist. Der Krimi spielt nämlich mit dem absurden Gerücht, der Sänger persönlich habe mit „Looking for Freedom“ die Mauer zu Fall gebracht.