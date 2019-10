Facebook

Elfriede Jelinek gratuliert Peter Handke © Karin Rocholl

Bundespräsident Van der Bellen

"Was für ein Tag! Ein 'geglückter' Tag - jedenfalls für die österreichische Literatur, für die Literatur überhaupt. Mit Peter Handke hat ein Autor den Nobelpreis gewonnen, dessen leise und eindringliche Stimme seit Jahrzehnten Welten, Orte und Menschen entwirft, die faszinierender nicht sein könnten. Er leuchtet die Zwischenräume des Daseins aus und wirft einen behutsamen Blick auf das Fühlen und Denken seiner Figuren. In einem Ton, der schnörkellos und doch einzigartig ist, lässt er uns, die Leserinnen und Leser an seiner Welt und Sprache teilhaben. Wir haben Peter Handke viel zu verdanken. Ich hoffe, er weiß das. Herzlichen Glückwunsch!", so Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Auszeichnung Peter Handkes mit dem Literaturnobelpreis 2019