Einmal geht mindestens noch! Cher (73) wirkte auf ihrer ersten Farewell-Tour unter dem Motto "Here We Go Again" umwerfend jung und begeisterte knapp 12.000 Besucher in der Wiener Stadthalle.

Es kann nicht bunt genug sein: Cher auf Tournee © Getty Images

„Here We Go Again“ nennt Cher ihre aktuelle Tour in Anlehnung an den zweiten "Mamma Mia!"-Film aus dem vergangenen Jahr, in dem sie Großmutter Ruby spielte. So fragt sie auch kokett das Publikum in der ausverkauften Wiener Stadthalle nach launigen Erzählungen über das Älterwerden und Showbranchen-Erlebnisse:

"Ich bin 73. Sagt mal: Was macht denn eure Oma heute Abend?" Und wackelt mit den Hüften. Mag auch die eine oder andere Gesangssequenz (etwa bei "Woman's World") vom Band gekommen sein, diese warme Stimme hat nichts an Strahlkraft verloren. Eine umwerfende Röhre in einem umwerfend perfekt "reparierten" Körper. Cher ist nach jedem "Werkstattbesuch" Cher geblieben. Hut ab! Und wenn sie im legendären stoffarmen Outfit, das noch 1987 als Gast bei „Wetten, Dass . .?“ für ein Skandälchen gesorgt hatte, für die Heuler "I Found Someone" und "If I Could Turn Back Time" die Bühne regiert, glaubt man, die Zeit sei stehen geblieben. Auch im 60er-Jahre-Tableau mit "I Got You Babe" aus der Ära mit Sonny (der verstorbene Ex-Mann singt per Videozuspielung mit) mit den langen schwarzen Haaren und der Schlaghose traut man angesichts dieses frischen Aussehens seinen Augen nicht. Live 2019! Das sieht die eine oder andere Tänzerin aus dem zehnköpfigen Choreografie-Ensemble fast älter aus.