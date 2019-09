Nachtkritik Martin Kušej lädt mit "Faust" zur Höllenfährt

Facebook

Als Wiedergänger in die infernalische Gegenwart geschleudert: Werner Wölbern als Faust © APA/BURGTHEATER

Mitunter wähnt man sich eher in Dantes "Inferno" als in Goethes "Faust". Denn Martin Kušej lässt in seiner kompromisslos gekürzten und auch radikal umkrempelten Version der beiden "Faust"-Teile keinen Stein auf dem anderen. Er stellt die Chronologie des deutschen Lieblingsklassikers völlig auf den Kopf, schleudert den Protagonisten (grandios gespielt von Werner Wölbern) geradezu mitten hinein in eine diabolische Gegenwart, der Pakt mit dem Teufel ist angesichts des Trümmerhaufens kein besonderes Thema mehr. Da ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass Mephisto ebenfalls ausgedient hat und einem Weibsteufel weicht. Bibiana Beglau zieht in dieser Rolle alle Register ganz großer Schauspielkunst; all die Ereignisse kommentiert sie eher belustigt und mit Galgenhumor. Ganz und gar verloren, aber immens berührend: Andrea Wenzel als Gretchen.