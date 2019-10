Erstmals nach 15 Jahren kehrt Popdiva Cher zurück in die Wiener Stadthalle: Auf der "Here We Go Again"-Tour macht sie heute in Österreich Station.

Cher bringt alle ihre Hits und ABBA-Songs mit © APA/AFP/ANTHONY HARVEY

Bereits zweimal hat Cher (73) die Wiener Stadthalle gefüllt: Am 30. November 1999 verwandelte sie die Stadthalle in einen riesigen Catwalk, auf dem die extravaganten Modekreationen des Designers Bob Mackie präsentiert wurden. Dazu performte die Sängerin mit Band ihre größten Hits. Die Extrawünsche der Sängerin: Exakt 18 Grad Celsius mussten die Temperaturen in der Halle und im Backstage-Bereich haben. In der Limousine waren 14 Grad und Orangensaft erwünscht.

Im Rahmen ihrer "Farewell" Tour kam Cher am 1. Juni 2004 zum zweiten Mal in die Wiener Stadthalle. Mit Hilfe von Videos aus den 60er und 70er Jahren ließ sie ihre Karriere Revue passieren. Neben ihren eigenen Hits "Shoop Shoop Song", "Bang Bang", "Strong Enough" oder "Believe" lieferte die Pop-Diva auch Coverversionen von "Love Hurts" und "I Still Haven't Found (What I'm Looking For)". Aufgrund der unzähligen Kostümwechsel - für jede Cher-Ära das passende Outfit - und der beeindruckenden Tanzeinlagen der AkrobatInnen, bezeichnete Cher ihre Show als "Cher du soleil" - eine Mischung aus Pop-Konzert und Zirkus.

Auftakt mit 12.000 Fans in Berlin

Welche Überraschungen die Ausnahmekünstlerin auf ihrer neuen "Here We Go Again"-Tour parat haben wird? Die Antwort darauf erfährt man heute in der Wiener Stadthalle! Den Europa-Auftakt feierte sie mit 12.000 Fans in Berlin. Die Kritiker waren sich einig: ein durchchoreografiertes Revue-Spektakel, das Cher auf der Höhe ihres Schaffens zeigt und ihr buntes Lebenswerk würdigt.

Zuletzt hat Cher Coverversionen von ABBA-Ohrwürmern veröffentlicht, es war die erste Studio-CD seit "Closer to the Truth" aus 2013.

Restkarten: www.oeticket.com, Tel. (01) 79 999 79.