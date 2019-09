Facebook

Wird bereits als Oscar-Kandidat gehandelt: Joaquin Phoenix als Joker im gleichnamigen Film von Todd Philipps © BIENNALE/MOSTRA

Ginge man nach dem Applaus, als sein Name im Abspann auftauchte, hätte Joaquin Phoenix den Preis als bester Darsteller in Venedig schon sicher. Donnernder Jubel hallte durch den Premierensaal Sala Grande, nachdem sich der US-Schauspieler zuvor für zwei Stunden in der Titelrolle von Todd Phillips‘ „Joker“ verausgabt hatte: Auf ganz eigene Weise brilliert er dabei als die tragische Gestalt, die später zu Batmans schillerndstem Widersacher wird und zeigt, dass er Heath Ledgers ikonischem Auftritt in „The Dark Knight“ in nichts nachsteht.