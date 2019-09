Facebook

„Unsere Eltern haben uns Kindern viel Vertrauen entgegengebracht und Freiraum gegeben“, erzählt Friedrich Kleinhapl © Christian Jungwirth

Meine Kindheit war von Anfang an stark von der Musik geprägt. Wir hatten ein Kofferradio zu Hause. Daneben war eine Lücke und ich habe es mit zwei, drei Jahren irgendwie geschafft, hineinzukriechen, aber konnte alleine nicht mehr herausklettern. Meine Eltern haben mich herausgeholt, aber im nächsten Moment bin ich wieder hineingeklettert. Ich wollte wohl einfach mein Ohr an der Musik haben. Bei uns zu Hause wurde immer klassische Musik gespielt. Im Alter von drei Jahren hat mein erster Unterricht begonnen – in einem Früherziehungskurs an der Hochschule. Mit vier Jahren wollte ich Dirigent werden.