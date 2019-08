Facebook

Das Frequency Festival ist zum riesigen, bunten Pop-Spektakel geworden © APA/HERBERT P. OCZERET

Im Laufe der Jahre macht auch ein Musikfestival Metamorphosen durch. Nicht anders beim Frequency, das in den letzten drei Tagen ca. 140.000 Fans nach St. Pölten gelockt hat: Das hat 2001 als kleines Stadtfestival in Wien begonnen, musikalisch eng an Radio FM4 geknüpft: Indiepop, Alternative Rock, dazu ein bisserl Hip-Hop und Reggae.