Will bis Mittwoch wieder fit sein: Andreas Gablier © APA/ERWIN SCHERIAU

Nur der nächste Konzert-Termin am Mittwoch in der Schweiz wackelt (im Blumenstädtchen Huttwil), laut seines Pressemanns Sepp Adlmann bestünde aber für die kommenden Österreich-Auftritte keine Gefahr. So dürfen die Fans ihren Andi am 17. August in Kitzbühel und am 23. sowie 24. August in Schladming erwarten. Das 10-Jahre-Jubiläumskonzert ist am 31. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion angesetzt.