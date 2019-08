Facebook

Trubel auf dem Zebrastreifen nahe der Abbey Road-Studios © AP

Die Fans trafen sich am Zebrastreifen nahe der Abbey Road Tonstudios, wo das Foto für eines der bekanntesten Covers aller Zeiten entstand. Die Bandmitglieder John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison sind darauf zu sehen, wie sie die Straße überqueren. Das Foto wurde am 8. August 1969 um 11.35 Uhr vom schottischen Fotografen Ian Macmillan aufgenommen. Der Zeitpunkt sei damals gewählt worden, um Massen an Fans zu umgehen, die wussten, dass die Bandmitglieder normalerweise erst am Nachmittag in den Studios ankamen. Macmillan habe auf einer Stehleiter gestanden, während ein Polizist den Verkehr stoppte.

Der Fotograf habe sechs Aufnahmen gemacht, von denen die fünfte für das Cover des letzten Studioalbums der Beatles "Abbey Road" ausgewählt wurde. Es sei das einzige Foto gewesen, auf dem die vier Bandmitglieder im Gleichschritt über den Zebrastreifen liefen. Nach nur zehn Minuten sei das Fotoshooting vorbei gewesen. Die Idee für das Fotomotiv hatte sich aus einer Zeichnung McCartneys von Strichmännchen auf dem Zebrastreifen ergeben.