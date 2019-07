Mit einem gigantischen Haupt als zentralem Bühnenelement macht der deutsche Regisseur Philipp Stölzl Giuseppe Verdis Hauptwerk "Rigoletto" zum Haupt-Werk - fraglos das größte Spektakel am See seit Jahren.

Rigoletto © ORF

Köpfchen muss man haben - das gilt für den neuen "Rigoletto" als Eröffnungspremiere der Bregenzer Festspiele 2019 genauso wie für Philipp Stölzl. Mit einem gigantischen Haupt als zentralem Bühnenelement macht der deutsche Regisseur Giuseppe Verdis Hauptwerk zum Haupt-Werk und lieferte am Mittwochabend mit seiner Inszenierung das fraglos größte Spektakel am See seit Jahren ab.

Die nun auch nicht unbedingt zurückhaltenden Arbeiten der vergangenen Jahre nehmen sich gegen die Wundermaschine, die Stölzl und sein Team in den See gestellt haben, beinahe brav aus. Oder besser gesagt: Dieser "Rigoletto" hat eine neue Zeitrechnung in Sachen Bühnentechnik bei den Bregenzer Festspielen eingeläutet.

Stölzl ist als ausgewiesener Grenzgänger zwischen Videoregie und Bühneninszenierungen, Werbeclips und Filmarbeiten ("Der Medicus") einfach ein Meister des massentauglichen Überwältigungsbildes. Auch für Bühne und Licht co-verantwortlich, schafft der Regisseur eine Inszenierung, die schlicht staunen macht und vom Premierenpublikum des Spiels am See einhellig umjubelt wurde.

Der gut 13 Meter hohe Clownskopf in der Bühnenmitte erweist sich bereits mit den ersten Klängen der Ouvertüre als hochflexibles Gestaltungselement zwischen überdimensionaler Parabel auf das Libretto, origineller Spielfläche und Effektgenerator. Kopftheater statt Kopfkino gewissermaßen.

Frappant, welche Vielzahl an Gesichtsausdrücken, welchen mimischen Reichtum diese Bühnenskulptur zu leisten imstande ist. Neben der ausgeklügelten Hydraulik ist hier nicht zuletzt die gekonnte Lichtsetzung entscheidend. La testa e mobile, um den berühmtesten Arienschlager des Stücks zu paraphrasieren.

Bregenzer Festspiele: Rigoletto: Dieser Clown spielt alle Stückerln Am Mittwoch werden die Bregenzer Festspiele mit Giuseppe Verdis Oper "Rigoletto" eröffnet. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Die Besucher erwartet ein beeindruckendes Bühnenbild, mit zahlreichen technischen Raffinessen. APA/DIETMAR STIPLOVSEK "Ich habe hier the time of my life", so Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl. Die Natur am See lade den kreativen Prozess auf, er sei "dem Elfenbeinturm entronnen". APA/DIETMAR STIPLOVSEK Beim Probeneinblick zeigte sich, wie der Clown dank seiner großen Beweglichkeit die Geschichte miterzählen wird: Seine Finger bewegten sich wie die eines Marionettenspielers über den Darstellern. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Insgesamt sind 27 Vorstellungen geplant. Es gibt nur noch Restkarten. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Vladimir Stoyanov als 'Rigoletto' und Stacey Alleaume als 'Gilda'. APA/DIETMAR STIPLOVSEK 2018 verkaufte die Bregenzer Festspiele mehr als 270.000 Tickets. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Intendantin Elisabeth Sobotka und Opernregisseur Philipp Stölzl vor der Bühne. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Im April 2019 war das Richfest des "Rigoletto"-Bühnenbildes. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Jänner 2019: Einblick in en Kulissenbau rund um die 'Rigoletto'-Aufführung im Sommer. Im Bild zu sehen sind este Teile des Clowngesichtes. APA/DIETMAR STIPLOVSEK 1/10

Hinzu kommen die beiden Hände des Clowns. Eine ist als hochmodulierbares Bühnenelement Spielort und Theaterskulptur zugleich, die dem Publikum auch einmal den erhobenen Mittelfinger entgegen reckt. Die andere dient als Start- und Landeplattform für einen letztlich in die Höhe entschwindenden Fesselballon.

Zugleich überzeugt Stölzls "Rigoletto" nicht zuletzt deshalb, weil das Spektakel kein Selbstzweck bleibt, sondern zumeist stimmige Übersetzung des inneren Sinnzusammenhangs des Stückes ist. Auch die konsequente Transponierung des mitleidslosen Blicks auf eine chauvinistische, zynische Herrschaftswelt ins Zirkusambiente geht auf.

Zum Stück "Rigoletto" von Giuseppe Verdi bei den 74. Bregenzer Festspiele 2019 von 17. Juli bis 18. August. Musikalische Leitung der Wiener Symphoniker: Enrique Mazzola/Daniele Squeo, Regie: Philipp Stölzl, Bühne: Philipp Stölzl/Heike Vollmer, Kostüme: Kathi Maurer, Licht: Georg Veit/Philipp Stölzl. Weitere Informationen und Tickets unter www.bregenzerfestspiele.com

Letztlich ergeben sich nur zwei Kritikpunkte an dieser Verdi-Interpretation - erstaunlicherweise der ersten des Stücks bei den Bregenzer Festspielen: In den leiseren Passagen muss man den einen oder anderen aufmerksamkeitsheischenden Ton der Hydraulik in Kauf nehmen. Und ein Nebeneffekt dieses Feuerwerks an Bildgewalt ist, dass das gute Sängerensemble gegen derlei Wirkmächtigkeit der Inszenierung einen schweren Stand hat.

Gute Sänger

Dabei wüssten allen voran Vladimir Stoyanov als sichere Bank in der Titelrolle und Melissa Petit als seine Tochter Gilda mit überraschend reifem Sopran für die Partie auch ohne Pomp mit ihren sängerischen Fähigkeiten zu überzeugen. Und auch Stephen Costello mauserte sich nach anfänglichen Intonationsschwierigkeiten zum guten Herzog.

Dass die Bregenzer Akustik für diffizile Stücke wie das berühmte "Rigoletto"-Quartett nach wie vor nicht die ideale ist, wird wiederum durch den hohen Schauwert bei weitem überwogen. Das Spiel am See ist nun mal keine Kammeroper, sondern eine Bühne für knapp 7.000 Menschen. Und diese kommen 2019 voll auf ihre Kosten.

Im Fernsehen

Wer sich hingegen zur Sommerszeit nicht an die Gestade des Bodensees aufmachen kann, für den überträgt ORF 2 am Freitag (19. Juli) ab 21.15 Uhr den "Rigoletto" aus Bregenz - respektive 3sat am 10. August und ORF III am 15. September. Zur Einstimmung auf ORF 2 gibt es ab 18.30 Uhr mit "Von Machtspielen und Windmühlen" einen Überblick zum Festspielgeschehen, und am Sonntag (21. Juli) kann man mit dem Making-of "Rigoletto - Zirkusspektakel am Bodensee" um 18.25 Uhr nachschmecken.