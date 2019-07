St. Margarethen"Die Zauberflöte" als bildmächtiger Geschlechterkampf

Nach einem Jahr Pause gibt man im burgenländischen Römersteinbruch wieder Oper: Mozarts „Zauberflöte“ wird in imposanten und faszinierenden Bildern gezeigt.

"Zauberflöte" im Steinbruch © Oper im Steinbruch

Nach einem Jahr Pause und der Beilegung der Konflikte zwischen dem Land Burgenland und der Esterhazy- Stiftungsgruppe feiern Opernaufführungen im Römersteinbruch von St. Margarethen nun ihre Wiederkehr. Nämlich mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, der ersten Premiere mit Daniel Serafin als künstlerischem Leiter.

Er ist schon sehr imposant, dieser Wolkentunnel mit seinem zentralen Auge und der riesigen Treppe, auf der überwiegend gespielt wird. Und er beeindruckt umso mehr, je dunkler es wird, denn dann kann man die darauf wechselnden Projektionen, wie Schlangen, weiße Vogelschwärme, sich scheinbar bewegende Steine, Feuer und Wasser bei den Prüfungen und schließlich das gesamte Sternenuniversum noch deutlicher sehen. Zudem wird die riesige Naturbühne des Steinbruchs von drei gigantischen schwarzen Vögeln bevölkert, was eine gewisse unheimliche Stimmung erzeugt. Zum Schluss erstrahlt eine überdimensionale Sonne, so wie es Emanuel Schikaneder in seinem Libretto wollte.