© APA/GEORG HOCHMUTH

Heute Abend wird der letzte Life Ball über die Bühne gehen. Nach 26 Jahren hat Organisator Gery Keszler das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gäste haben sich u.a. die Hollywood-Stars Katie Holmes und Lindsay Lohan angesagt. Das Event steht unter dem Motto "United in Diversity" ("In Vielfalt vereint") und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt.

Moderiert wird das Event von Conchita Wurst - sie agiert als Zirkusdirektor - sowie Dianne Brill, der Muse von Künstler Andy Warhol.

Das Programm im Überblick:

15 Uhr: Der Rathausplatz wird für Schaulustige geöffnet.

Um 19.30 Uhr wird der Red Carpet geöffnet, der die Ballgäste auf den am Rathausplatz erbauten Rummelplatz im Stil von Circus Roncalli führen wird. Kostümierte Gäste haben die Möglichkeit beim Style Contest mitzumachen. Jurymitglieder wie US-Schauspielerin Lindsay Lohan oder Moderator Ralph Morgenstern küren die Life Ball-Queen bzw. -King.

Um 21.30 Uhr wird die Fanfare erklingen und die Eröffnungsshow beginnen, um die Gäste in eine bunte Zirkuswelt zu tauchen. Schrecklich aussehende Zirkusfreaks werden über den Rathausplatz Richtung Bühne einziehen, das einem Zirkuszelt nachempfunden ist. Dort werden sie auf den Zauberer von Oz treffen und ins Farbenspektrum des Regenbogens gebracht.

Die Debütanten - dieses Mal Alt und Jung, denn die Altersgrenze wurde auf 75 Jahre hochgeschraubt - eröffnen unter der Leitung der Tanzprofis Thomas Schäfer-Elmayer und Thomas Kraml.

Für die Modenschau zeigt sich heuer Jungdesigner Christian Cowan verantwortlich. Die Regenbogenfarben werden den letzten Life Ball dominieren, da dies die Brücke zur gerade in Wien stattfindenden EuroPride bilden soll.

Der Live-Blog zum 26. Life Ball in Wien: