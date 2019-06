Facebook

Harter Look: WURST alias Tom Neuwirth © APA/AFP/MACDOUGALL

Der Song steht laut seiner Plattenfirma nicht nur für den inneren Drang des Künstlers nach stetiger kreativer und persönlicher Weiterentwicklung, er möchte gleichermaßen die Hörer dazu motivieren, für diejenigen Dinge einzustehen, die einem wichtig sind, und diese standhaft zu vertreten. Es ist der fünfte Track des im Herbst erscheinenden Albums "Truth Over Magnitude" (TOM). Ein Spiel also auch mit seinem wirklichen Namen. Übersetzt bedeutet der Albumtitel: "Wahrheit vor Größe".

Musikalisch überrascht die Nummer keineswegs, sie schließt an "Hit me" (wird er ebenfalls beim Life Ball singen), "See Me Now" und "Trash All The Glam" an. Produziert wurden die elektronischen Klänge von Albin Janoska, geschrieben wurden die Songs von Janoska, Eva Klampfer ("Lylit") und Neuwirth selbst. Auf den Life Ball folgt am 15. Juni die EuroPride-Parade in Wien, wofür er als Botschafter engagiert wurde und wo er auch auftritt.

Weiterhin gibt es den Steirer eben in zwei Rollen - mal feminin, mal maskulin, als Diva Conchita und als Fetischburschen Wurst. Wie es mit der Kunstfigur und ehemaligen Song-Contest-Gewinnerin weitergeht, bleibt offen.

Der offizielle Link zu "Forward": https://lnk.to/WURST-ForwardAN