19. Station der Tournee war Graz: Bonnie Tyler © Showfactory

Die 67-jährige Britin hat das Musikbusiness eben von der Pike auf gelernt: Die aus einer Waliser Bergarbeiter-Familie stammende Rockröhre tingelte jahrelang durch Kneipen und Nachtclubs, ehe 1973 ihre Debüt-Single erschien. So wurden die eineinhalb Stunden mit Bonnie Tyler in der Grazer Helmut List Halle zum nostalgischen Vergnügen, denn die Urkraft dieser Reibeisenstimme ist nach wie vor da. Wenn es mit gewissen Höhen nicht mehr so klappt, "schwindelt" sie sich sympathisch und professionell vorbei. Einen der Höhepunkte des Abends, "Total Eclipse Of The Heart" aus der Feder ihres mehrfachen Hitlieferanten Jim Steinman, will man ja nicht als perfekte Tonträgerfassung hören, sondern in einem spannenden Gänsehaut-Moment mit dem Live-Gespür einer großen Interpretin.