„Lost In France“, „It's A Heartache“, „Total Eclipse Of The Heart“, „Holding Out For A Hero“ und neue Songs: Bonnie Tyler, Jahrgang 1951, rockt am 26. Mai in Graz.

Neues Studioalbum "Between The Earth And The Stars": Britin Bonnie Tyler © APA/SCHERIAU

Bonnie Tyler erinnert sich an ihre Anfänge: „Ich fing im April 1969 mit dem Singen an und sang sieben Jahre lang sechs Tage die Woche, bevor Roger Bell mich entdeckte. Er kam aus London nach Wales, um sich einen männlichen Sänger, von dem er gehört hatte, anzuhören. Aber da es in dem Club zwei Etagen gab, betrat er den falschen Raum und hörte mich stattdessen singen. Das war der Anfang meiner wundervollen Reise. Ich habe auf der ganzen Welt performt und liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen, um meine fantastischen Fans zu unterhalten. Die Zeit war reif wieder ins Studio zu gehen und nach 50 Jahren als Performerin wusste ich, dass ich etwas ganz Besonderes abliefern müsste."

Mit "Between The Earth And The Stars“ meldet sie sich nach sechsjähriger Studio-Pause zurück - es ist Tylers 17. Studioalbum! Und dafür hat sie sich einige Superstars mit an Bord geholt: Francis Rossi von Status Quo singt mit ihr zusammen den Titel „Someone’s Rockin‘ Your Heart“, Rod Stewart rockt als Duettpartner in „Battle Of The Sexes“ und Cliff Richard ist mit Bonnie bei „Taking Control“ zu hören. Die Ballade „Seven Waves Away“ wurde eigens für sie von Barry Gibb geschrieben. Auf ihrer Comeback-Tournee bringt sie alle alten Erfolge und ein paar der neuen Lieder.

Ein Blick zurück:



Sie liebt es nach wie vor, "It's a Heartache" oder "Lost in France" zu singen: "Wer meine alten Songs nicht mag, sollte lieber nicht zu meinen Auftritten kommen", scherzt die 67-Jährige. "Aber natürlich bringe ich auch fünf oder sechs von den neuen Nummern."

Live: 26. Mai, Graz, Helmut List Halle, 19 Uhr.