Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gery Keszler verkündet offiziell das Aus für den Life Ball © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Der Life Ball wird im Juni zum letzten Mal stattfinden. Organisator Gery Keszler verkündete am Freitag gegenüber der APA-Austria Presse Agentur offiziell das Aus des Charity-Events. Fehlende Gelder lassen die Veranstaltung nicht mehr finanzieren. Für das Event, das in diesem Jahr ein Zirkusszenario bieten möchte, fällt nun der letzte Vorhang.

Weniger Sponsoren

Es sei es in letzter Zeit immer schwieriger geworden, Sponsoren und Spender für den Ball gewinnen zu können, sagte Keszler. "Das Bewusstsein ist heute einfach ein anderes. Dem tragen wir nun auch Rechnung." 26 Jahre nach dem ersten Life Ball sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. "Die Rahmenbedingungen und Umstände haben sich über die letzten Jahre sehr verändert", sagte Keszler.

"Im Kampf gegen Aids haben wir viel erreicht. Aids hat sich von einem Todesurteil zu einer chronischen Krankheit gewandelt. Durch diesen Erfolg ergibt sich die paradoxe Situation, dass die Zahl der Verbündeten für Aids-Hilfsprojekte international und national abnimmt." Große Herausforderungen gäbe es dennoch - vor allem in Afrika: "Wir werden mit dem Reingewinn des 26. Life Ball unsere Energie jenen Regionen widmen, wo das Problem noch immer akut ist und wir Leben retten können. In Österreich wird von den Organisationen und der öffentlichen Hand hervorragende Arbeit geleistet. Daher wird es Verständnis für unsere Entscheidung geben, dass wir in der Unterstützung heuer auf internationale Projekte fokussieren."

Ein Rückblick auf den vergangenen Life Ball:

Party im Lusthaus: Das war die Life Ball Style Bible Präsentation in Wien Die Protagonisten der "Style Bible", ein aufwendig mit Swarovski-Steinen verzierter Band, entsteigen einer schwarz-weißen Zirkuswelt ... Life Ball/Jürgen Hammerschmid ... und finden sich gemäß dem Motto „United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to AIDS.“ am Ende des Regenbogens in einer farbenfrohen Welt der Vielfalt wieder. Life Ball/Jürgen Hammerschmid Auf dem Weg finden sich mehr und mehr skurrile Figuren zusammen, alle auf ihre Art „Freaks“, jeweils auf der Suche nach einem Zuhause, nach Herz, Verstand und Mut. Life Ball/Jürgen Hammerschmid Die Fotos dafür sind in New York und Los Angeles, aber auch in Graz entstanden. Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin 1/55

Links zum Thema Lifeball bis Regenbogenparade: EuroPride ab 1. Juni in Wien