Podcasts erleben ein rasantes Wachstum. Das liegt an Millionen-Investments. Und daran, dass sie Bedürfnisse stillen, zu denen kein anderes Medium vordringt.

Podcasts: Das Ohr schlägt das Auge © Unsplash

Ein 15 Jahre alter Mord an einer Schülerin hat die Medienwelt verändert. Die amerikanische Radiojournalistin Sarah Koenig vertieft sich noch einmal in den Fall. Sie trifft den mutmaßlichen Täter im Gefängnis, recherchiert im Umfeld, studiert Gerichtsakten. Und macht im Spätherbst 2014 daraus einen mehrteiligen Podcast namens “Serial”. 40 Millionen Menschen hören sich die Serie im ersten Monat an. Damit sind Podcasts im Mainstream angekommen.