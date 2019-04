Facebook

Nestroy-Preis- Quartett: Lucy McEvil, Alf Peherstorfer, Christoph Krutzler, Oliver Welter © (c) Sophie Menegaldo

Er stammte selbst aus dem Gemeindebau. Zwölf Jahre nach seinem Tod hieven Lucy McEvil, Christoph Krutzler, Alf Peherstorfer und Oliver Welter eine Hommage an den Poeten und Dichter Georg Danzer auf die Bühne – im Rabenhoftheater in Wien, ebenfalls einst ein Gemeindebau. „Jö Schau – Von Scheibbs bis nach Nebraska – Georg Danzer träumt“ heißt der Abend, der am 24. April seine Premiere feiert. Oliver Welter, Frontmann von Naked Lunch, über seine Annäherung an die charismatische Austropop-Legende.

