Lizz Görgl, Roswitha Wieland und Thomas Kraml gaben Stefan Petzner beim Gruppen-Mambo Tanzhilfe © ORF

Von einem "Osterwunder" sprach Moderatorin Miriam Weichselbraun nachdem es Stefan Petzner erneut geschafft hatte, in die nächste Runde der "Dancing Stars" aufzusteigen - obwohl er mit seiner Partnerin Roswitha Wieland wieder nur Letzter nach der Jury-Punktewertung war. Dabei gab es für den Ex-Politiker einen zusätzlichen Silberstreif am Horizont: Während Jurorin Nicole Burns-Hansen und Jury-Kollege Dirk Heidemann Worte zurückhaltenden Lobes fanden ( "Besser als vergangene Woche"), zeigte sich sogar die sonst so kritische Karina Sarkissova zufrieden. Insbesondere nach dem Gruppentanz, einem Mambo mit Hindernissen. Bei diesem wurde nämlich der Ballroom zur Tanzschule: Lizz Görgl, Roswitha Wieland und Thomas Kraml gaben Petzner quasi eine "Erste Tanzhilfe".

Im Gespräch mit Klaus Eberhartinger verriet Petzner, dass eines seiner Lieblingshobbys das Schlafen sei. Sarkissova wollte ihm jedenfalls keine "Albträume" verursachen. Die "vier Schritte", die er lernen musste, waren auch für sie "eine tänzerische Steigerung".