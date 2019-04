Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rapper Stormzy © (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN)

"Racial Profiling", also bewusste Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht, lautet der Vorwurf des britischen Rappers Stormzy an die Sicherheitsleute des Snowbombing-Festivals im Zillertal. Diese hätten seinen Manager und seine Freunde unter anderem nach Waffen durchsucht und aggressiv behandelt, nachdem bekannt wurde, dass am Festival eine Person eine Waffe mit sich tragen soll. Da jedoch weder der Manager noch der die Freunde der Beschreibung der gesuchten Person entsprochen haben sollen, hat der Rapper seinen Auftritt abgesagt. Für den Briten war das nämlich ganz klar ein Fall von "Racial Profiling".

Bei seinen Fans entschuldigt er sich später, aber er wollte bewusst einen so drastischen Schritt setzen, um auf Rassismus und Racial Profiling hinzuweisen.

Der britische Grime-Rapper ist für sein Engagement gegen Rassismus bekannt: Unter anderem zahlt er die Studiengebühren von jeweils zwei erfolgreichen schwarzen Cambridge-Bewerbern. "Glaubt nicht, weil ihr aus einer bestimmten Gegend kommt, dass ihr nicht an einer der besten Bildungseinrichtungen der Welt studieren könnt", sagte der Musiker im Vorjahr an junge Studierende gerichtet.