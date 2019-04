Facebook

Europa hatte viele Verehrer. Auch Zeus, ein amtsbekannter Schürzenjäger, warf ein Auge auf die schöne Königstochter und so kam es wie es kommen musste. In Gestalt eines Stieres näherte sich der oberste Lord unter den Göttern der jungen Asiatin, als sie gerade mit Freundinnen am Strand spielte. Als er ihr Vertrauen gewonnen hatte, ließ er sie auf seinen Rücken steigen und entführte sie über eine unbekannte Mittelmeerroute nach Kreta.

Das Ergebnis dieses flüchtigen Abenteuers ist bekannt. Europa gebar den späteren König Minos, dessen Gattin Pasiphaë sich ebenfalls mit einem Rindvieh einließ und den stierköpfigen Minotauros zur Welt brachte.

Was uns dieser Mythos sagen möchte? Wer Europa aus Eigennutz verführt und planlos sitzen lassen möchte, steckt am Ende in einem Labyrinth voller Ungeheuer, aus dem es keinen Exit gibt. Es sei denn, man hat einen rettenden Ariadnefaden zur Hand – so wie einst Theseus aus dem krisengeschüttelten Griechenland. Aber das ist eine andere Geschichte...

