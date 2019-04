Facebook

Olga Neuwirths „Orlando“ nach Virginia Woolf dreht sich um Liebe, Kreativität und Geschlechtsidentität © Harald Hoffmann

Im Oktober 2004 hatte die Wiener Staatsoper das gemeinsam mit den Salzburger Festspielen und Paris geplante Opernprojekt „Der Fall Hans W.“ von Olga Neuwirth gestoppt, weil Ioan Holender und Gerard Mortier das Libretto zu schlecht erschien. Es stammte von Elfriede Jelinek, die zwei Tage darauf zur Literaturnobelpreisträgerin gekürt wurde. „Jelinek und ich wurden damals entsorgt“, erinnerte sich Neuwirth an den abgewürgten Kompositionsauftrag, der zunächst als „Don Giovanni“-Paraphrase auf den NS-Psychiater Heinrich Gross gedacht war, dann auf den wegen Anstiftung zum Mord und Pädophilie verurteilten Kinderarzt Franz Wurst.



Spät, aber doch kommt die 50-jährige Steirerin nun als erste Frau im Haus am Ring zu Uraufführungsehren. Ihre Oper „Orlando“ nach Virginia Woolfs Roman wird sich um Liebe, Geschlechtsidentität und künstlerische Kreativität drehen. Bei ihrem 90-minütigen Werk, für das die Franko-Amerikanerin Catherine Filloux das Libretto schrieb, gehe es „auch darum, sich nicht herablassend behandeln zu lassen, was einem als Frau immer wieder geschieht“, sagte Neuwirth vor vier Jahren bei der ersten Projektpräsentation. Die gebürtige Leobenerin Karoline Gruber wird inszenieren, der deutsche Dirigent Matthias Pintscher seinen Einstand geben und der junge New Yorker Countertenor Eric Jurenas die Hauptrolle singen.



Diese Uraufführung am 8. Dezember und jene der Kinderoper „Persinette“ des Oberösterreichers Albin Fries zählen zu den sechs letzten Opernpremieren, die der seit 2010 amtierende Direktor Dominique Meyer verantwortet. Ihm folgt ja Bogdan Roščić nach. „Das ist ein schönes Abschiedsprogramm – nicht zu schwer, mit ein bisschen Charme“, sagte Meyer bei der Saisonpräsentation. Insgesamt werden 58 verschiedene Opern und 21 Ballette zu sehen sein.

